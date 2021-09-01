Winning pie

Linda Degner of Shell Lake (left) earned a first place and Best of Show with her “A Slice of Heaven in Wisconsin” pie at the Wisconsin State Fair. Joining her in celebrating isFairest of the Fair Cayley Vande Berg (left) and Alice in Dairyland Julia Nunes.

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6 a.m. and I am out of bed. Today will be the start of a new adventure that will take me out of my comfort zone. I head to the kitchen and grab my old, more than well used recipe book. I have the recipe memorized and yet I feel the need to have my old friend with me for support. I have made this pie crust several hundred times and today it feels like I’m making it for the first time.

I glance at the directions just to make sure nothing has changed; it hasn’t. Like a carpenter I measure twice and dump once. Why am I so nervous? It may have something to do with the fact that this pie will be making a 320-mile trek to the Wisconsin State Fair to compete in the County Fair Pie Classic.

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