6 a.m. and I am out of bed. Today will be the start of a new adventure that will take me out of my comfort zone. I head to the kitchen and grab my old, more than well used recipe book. I have the recipe memorized and yet I feel the need to have my old friend with me for support. I have made this pie crust several hundred times and today it feels like I’m making it for the first time.
I glance at the directions just to make sure nothing has changed; it hasn’t. Like a carpenter I measure twice and dump once. Why am I so nervous? It may have something to do with the fact that this pie will be making a 320-mile trek to the Wisconsin State Fair to compete in the County Fair Pie Classic.
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