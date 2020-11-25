WASHBURN COUNTY– Mosaic Technologies in Cameron is applying for a federal Economic Development Grant to develop a broadband high-speed fiber optic line in Washburn and Barron counties that could bring improved broadband access to 226 businesses in the two counties.
The Washburn County Board gave its support for the application at its monthly meeting on November 10.
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