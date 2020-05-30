The American Birkebeiner Ski Foundation (ABSF) plans to exercise its option to purchase the 713-acre Telemark Resort property this summer and remove the long-shuttered lodge.
To assist in the process, ABSF Executive Director Ben Popp is asking the Town of Cable to apply for a Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC) Idle Sites grant of up to $500,000.
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