On Tuesday, Aug. 15, the Washburn County Board of Supervisors approved Chapter 38, Division 24 Campgrounds & Resorts Ordinance amendments as new county rules for modern “campgrounds” by a vote of 18-2, with one absence. This much-anticipated board action had been delayed repeatedly as proposed ordinance amendments worked their way through multiple committees and the public hearing process.

  

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