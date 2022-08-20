Hispanic Americans are the least insured racial or ethnic group in the United States. Roughly 20% don’t have health coverage. That’s compared to just 6% of the non-Hispanic white population.
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