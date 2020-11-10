Donna Hook, 95, a longtime resident of Spooner, passed away on November 8 at herdaughter’s home in Columbus, Ohio.

Donna was born on March 5, 1925, in Sparta, Wisconsin, to Rex and Katherine Cole.

She is survived by her son, John Oscar of Trego, and daughter, Deborah Williams of Columbus, Ohio.

She was preceded in death by her parents and brother, Donald (Bud) Cole, and sister, Doris Aderhold.

To plant a tree in memory of Donna Hook as a living tribute, please visit Tribute Store.

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