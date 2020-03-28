...HEAVY WET SNOW EXPECTED SATURDAY NIGHT THROUGH SUNDAY
MORNING...
.A STRONG SPRING STORM SYSTEM WILL BRING A RAIN AND SNOW MIX TO
THE NORTHLAND FOR SATURDAY THROUGH SUNDAY. RAIN WILL SPREAD
ACROSS THE AREA LATE SATURDAY MORNING AND THROUGH THE AFTERNOON.
RAIN IS EXPECTED TO CHANGE TO SNOW SATURDAY NIGHT, AND BACK TO
RAIN DURING THE DAY ON SUNDAY. THE PRECIPITATION WILL BE
ASSOCIATED WITH STRONG NORTHEAST WINDS SATURDAY NIGHT WITH GUSTS
TO 35 MPH. SNOWFALL AMOUNTS OF 3 TO 6 INCHES ARE POSSIBLE, ALONG
WITH SOME LOCALLY HIGHER AMOUNTS ALONG THE NORTH SHORE OF LAKE
SUPERIOR. UNCERTAINTY IN SNOWFALL AMOUNTS REMAINS BASED ON HOW
FAST RAIN MAY CHANGE TO SNOW, AND THE TRACK OF THE STORM.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO
11 AM CDT SUNDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION AND WET SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 TO 5 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT
GLAZE.
* WHERE...IN WISCONSIN, ASHLAND, IRON, BURNETT AND WASHBURN
COUNTIES. IN MINNESOTA, PINE COUNTY. THIS INCLUDES THE TRIBAL
LANDS OF THE BAD RIVER RESERVATION AND THE MILLE LACS BAND,
LENA LAKE AND, HINCKLEY AREAS.
* WHEN...FROM 7 PM THIS EVENING TO 11 AM CDT SUNDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS, TRAVEL COULD BE VERY
DIFFICULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
ROAD CONDITIONS CAN ALSO BE FOUND AT 511MN.ORG FOR MINNESOTA OR
511WI.GOV FOR WISCONSIN.
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