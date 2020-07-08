Storms on July 8
NATIONAL WEATHER SERVICE, DULUTH

The Storm Prediction Center has issued a Severe Thunderstorm Watch for most of Northwest Wisconsin and Northeast Minnesota for the evening of July 8.

The watch is effective until midnight.

In Wisconsin, the included counties are Ashland, Bayfield, Burnett, Douglas, Iron, Sawyer, and Washburn.

(Copyright © 2020 APG Media)

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