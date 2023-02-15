REGULAR BOARD OF EDUCATION MEETING
The Hayward Community School District Regular Board of Education Meeting will meet
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