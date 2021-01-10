David Henry does not remember much of what happened on March 26, 2020. It was on that day that he went to the hospital with an acute fever.
“...but I do remember leaving the house and not kissing my wife (Michele) goodbye,” David said.
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