Town of Bass Lake
8196N County Highway K from Rugowski Trust of 2000 of Hayward to Brandon and Jessica Steine of Holmen. $565,000. Warranty/condo deed/original sale.
kA 4=2DDlQAaQm`c_eh( r@F?EJ w:89H2J t 7C@> %9@>2D |] rC:DE @7 (@@53FCJ[ |:??6D@E2[ E@ %9@>2D |] rC:DE 2?5 p??6 t] rC:DE #6G@423=6 %CFDE @7 (@@53FCJ] Sf_e[d__] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ ECFDE]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmffeg} r@F?EJ w:89H2J z 7C@> |2C82C6E }@=56 @7 $E:==H2E6C[ |:??6D@E2[ E@ y6C6>J #] !2492= @7 s2JE@?[ |:??6D@E2] Sahd[___] ~C:8:?2= D2=6]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm`e_ba $E@?6 w:== #@25 7C@> q6?;2>:? $] w6CD96J @7 w2JH2C5 E@ y6DD6 |] 2?5 {662??6 (28=6C @7 w2JH2C5] S`d_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmf`dc} %9@C@F8972C6 #@25 7C@> |2C;@C:6 p] }6=D@? @7 $E@?6 {2<6 E@ |2C;@C:6 p] }6=D@? @7 $E@?6 {2<6] Sbac[b__] "F:E 4=2:> 5665^DA@FD6 E@ D6=7 2?5 DA@FD6]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 t586H2E6Ck^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQmw:==D:56 {2?6 7C@> !2F= (] |F6==6C @7 {@C2:?6[ x==:?@:D[ E@ r92C=6D s] 2?5 w62E96C y] $2=66? @7 #@D6>@F?E[ |:??6D@E2] Sb`[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmb_bc} r@F?EJ w:89H2J u 7C@> #@36CE p] r9C:DE:2?D@? @7 tG2?DG:==6 E@ zFCE #F?86 @7 r@=@C25@ $AC:?8D[ r@=@C25@] Sc`[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 w2JH2C5k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm`_fed} |J6C #@25 7C@> E96 6DE2E6 @7 #:492C5 $] v@F=5 Wpzp #:492C5 $4@EE v@F=5X @7 $42=6D |@F?5[ x==:?@:D[ E@ w2=6J q] zC69>6J6C @7 w2JH2C5] Sfa[___] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm`_fee} #:G6CD:56 #@25 7C@> {F4J 2?5 w2CCJ |2=4@=> %CFDE @7 w2JH2C5 E@ w2CCJ s] |2=4@=> %CFDE @7 w2JH2C5] Sbd_[c__] yF58>6?E @7 5:G@C46]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm`__`h} #2G6? #@25 7C@> E96 6DE2E6 @7 p?8FD (] z:D6C @7 w2JH2C5 E@ p=J46 {] z:D6C @7 w2JH2C5] Sahc[d__] tDE2E6 E@ 36?67:4:2CJ]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm```dg} {:?56? #@25 7C@> s@F8=2D y] #@D6?DE6:? @7 !@CE=2?5[ ~C68@?[ E@ s@F8=2D y] #@D6?DE6:? 2?5 $FD2? #] !:EE>2? {:G:?8 %CFDE @7 !@CE=2?5] Sdeg[c__] "F:E 4=2:> 5665^9FD32?5 2?5 H:76 E@ ECFDE]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 wF?E6Ck^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQmf`gg} $E62G6?D #@25 7C@> |:4926= s] {6?D:?8 @7 q@?:E2 $AC:?8D[ u=@C:52[ E@ |2CJ t] {F57@C5 @7 r9:428@] Sdc_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmf`gg} $E62G6?D #@25 7C@> |2CJ t] {F57@C5 @7 r9:428@ E@ (:==:2> u] 2?5 |2CJ t] {F57@C5 @7 r9:428@] Sdc_[___] "F:E 4=2:> 5665^>@E96C AFE :?E@ 9FD32?5^H:76 2?5 52F89E6C^D@?\:?\=2H]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 {6?C@@Ek^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm'242?E =2?5 ?62C ~=D@? #@25 7C@> $FD2? p] 2?5 s2?:6= z@=36C8 @7 w2JH2C5 E@kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?m s2?:6= t] (2=<6C @7 }6H #:49>@?5] Sga[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm`acah( w62E96C {2?6 7C@> |2C;@C:6 |] $AC6496C @7 (2F?2<66 E@ |2C;@C:6 $AC6496C #6G@423=6 %CFDE @7 (2F?2<66] Sahe[d__] "F:E 4=2:> 5665^7C@> :?5:G:5F2= E@ ECFDE]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm``bfd} w:89H2JD af^ff 7C@> r92?5C2 r] #:492C5D@? @7 w2JH2C5 E@ r92?5C2 r] #:492C5D@? @7 w2JH2C5] S`cg[`__] "F:E 4=2:> 5665^C67:]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm`aaag} tH:8 #@25 7C@> y@2? #] qC:?<>2? @7 v=6? t==J?[ x==:?@:D[ E@ %H@ #:G6CD r@?DECF4E:@? @7 q:C49H@@5] Sad_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 #25:DD@?k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm```ec |:=6J {2?6 7C@> pCE9FC p] 2?5 r2C@= y] %C6FE=6C @7 pC=:?8E@? w6:89ED[ x==:?@:D[ E@ qC:2? 2?5 y6DD:42 %C6FE=6C @7 q@@?G:==6[ x?5:2?2] S`gd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmbac_} w:89H2J c_ 7C@> s:2?2 |] !2F=D6? @7 |6?2D92 E@ #6?66 #] q6??6EE @7 ~C2?86 r:EJ[ x@H2] S`b[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmq=F636CCJ u:C6 {2?6 7C@> v6@77C6J !] 2?5 $2==J y] s62? @7 %@>292H< E@ !2F= !] 2?5 !2EC:4:2 {] #@EK:6? @7 r@@? #2A:5D[ |:??6D@E2] Sbf[___] "F:E 4=2:> 5665^5665 D2E:D724E:@? @7 =2?5 4@?EC24E]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 #@F?5 {2<6k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQmhggh( w:89H2J ff 7C@> v2=6 q] pFDE:? @7 s@??2[ %6I2D[ E@ |2C< p] 2?5 %96C6D2 $] z@4<2 @7 w2JH2C5] Saed[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm$2?5J q6249 #@25 7C@> p U2>Aj s r@?EC24E:?8 2?5 s6G6=@A>6?E {{r @7 w2JH2C5 E@ p?5C6H !] 2?5 y:== #] q@?:42EE@ #6G@423=6 %CFDE @7 w2JH2C5] Sb`h[___] "F:E 4=2:> 5665^{{r E@ {{r >6>36C]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm$2?5J q6249 #@25 7C@> p U2>Aj s r@?EC24E:?8 2?5 s6G6=@A>6?E {{r @7 w2JH2C5 E@ $|| !C@A6CE:6D {{r @7 w2JH2C5] Sb`h[___] "F:E 4=2:> 5665^{{r E@ {{r >6>36CD]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm`_f`g} r=62C {2<6 sC:G6 7C@> %9@>2D {] q=F>6?36C8 2?5 $2?5C2 {] q=F>6?36C8 {:G:?8 %CFDE @7 (6DE q6?5 E@ z|b t?E6CAC:D6 {{r @7 rF>36C=2?5] Sbad[___] ~C:8:?2= D2=6]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 $2?5 {2<6k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm`cgch( $F?D6E {2?6 7C@> $4@EE |] !6E6CD @7 {@=@[ |@?E2?2[ E@ #F8@HD<: %CFDE @7 a___ @7 w2JH2C5] Sbd_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm`dgcg( w:89H2JD af^f_ 7C@> #@36CE p] $272C:< @7 {2HC6?46[ z2?D2D[ E@ y677C6J y] !@H6CD yC] @7 $E@?6 {2<6] Sh_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm`cf`_( $F?D6E {2?6 7C@> $E6A96? {] {2HD@? @7 {:?@ {2<6D[ |:??6D@E2[ E@ t=:K236E9 p] {2HD@? %CFDE p8C66>6?E @7 {:?@ {2<6D[ |:??6D@E2] Sb`h[`__] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ ECFDE]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmddhd} w2> {2<6 {2?6 7C@> y@9? s] 2?5 $2?5C2 y] &EA92== @7 t2F r=2:C6 E@ uC65 y] 2?5 y2>:6 p] $496>3C: @7 #@496DE6C[ |:??6D@E2] Sbb_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm(6DE $9@C6 {2?6 7C@> |2C< (] $96292? @7 |6?5@E2 w6:89ED[ |:??6D@E2[ E@ |:4926= y] u@I @7 u@CE |:==[ $@FE9 r2C@=:?2] Sa`_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmcehc} ~EE6C {2?6 7C@> r2C@=J? #] $H2?D@? @7 |2465@?:2[ ~9:@[ E@ y@6= q] $E6?DCF5 #6G@423=6 %CFDE @7 p=56?[ |:??6D@E2] Sce_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 $A:56C {2<6k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQms:4< $J #@25 7C@> v:33:D9 2?5 rFCE:D x?4] @7 w2JH2C5 E@ uC65 r] $4966C xxx @7 w2JH2C5] Sb_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm`aaf`} |FCA9J q@F=6G2C5 7C@> y2>6D {] 2?5 z:CDE6? {] y2?F2CJ @7 w2JH2C5 E@ y2>6D {] y2?F2CJ 2?5 zC:DE6? {] y2?F2CJ @7 w2JH2C5] Sagh[d__] "F:E 4=2:> 5665^8C2?E@C E@ 8C2?E@C’D ECFDE]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 (6:C8@Ck^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQmuC@> |2CJ r] !@<C@A @7 ~;:3H2 E@ s2?:6= y] !@<C@A @7 (2C:4<[ }6H *@C<] S`eb[___] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m%@H? @7 (:?E6Ck^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQmr@F?EJ w:89H2J ( 7C@> zC:DE:? |] |@@C6 @7 ~>292[ }63C2D<2 E@ |:4926= r] v69C<6 @7 (:?E6C] Sb__] "F:E 4=2:> 5665^G:D:@? 4@C?6C]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm!C:G2E6 C@25 7C@> s2G:5 2?5 {:=2 (6J9 @7 q2C23@@ E@ s2G:5 2?5 {:=2 (6J9 %CFDE @7 q2C23@@] S``[c__] "F:E 4=2:> 5665^8C2?E@CD E@ ECFDE]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmuC@> (:=3FC q2F>2? @7 |25:D@? E@ !2>6=2 q2F>2? @7 |25:D@?] Sc[d__] %C2?D76C 7C@> 9FD32?5 E@ H:76]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm(:=3FC q2F>2? @7 |25:D@? E@ !2>6=2 q2F>2? @7 |25:D@?] She[a__] %C2?D76C 7C@> 9FD32?5 E@ H:76]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8m':==286 @7 (:?E6Ck^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQmd_ah} rC2H7@C5 $EC66E 7C@> |4r=2:?6 %CFDE @7 w2JH2C5 E@ $92C@? #] 2?5 |:4926= y] $H2CEK @7 |:<2?2] Sfg[d__] ~C:8:?2= D2=6]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQA`QmkDEC@?8mr:EJ @7 w2JH2C5k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm`dheg u:7E9 $EC66E 7C@> E96 6DE2E6 @7 y@9? s2?:6=D@? @7 w2JH2C5 E@ t=: s2?:6=D@? @7 w2JH2C5] Sfh[d__] %@ 96:C]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm`dc_b w:89H2J ff 7C@> s2G:5 2?5 y:== #@69= @7 w2JH2C5 E@ #FA6CE y256? |] 2?5 p=JDD2 s] |2CE6?D\|F==6E @7 r@?C2E9] Shd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQmx?7@C>2E:@? 6IEC24E65 7C@> E96 (:D4@?D:? s6A2CE>6?E @7 #6G6?F6 52E232D6 7@C C62= 6DE2E6 EC2?D76CD 7C@> yF?6 aa\ae[ a_a_]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.