Town of Bass Lake
8513N Woodland Road from Erin McNiff-Kirby of River Falls to Daniel S. Kirby of River Falls. $15,500. Quit claim deed/wife to husband.
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