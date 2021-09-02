Town of Bass Lake
16171W Henks Road from Kevin L. and Lori L (FKA Lori L. Jacobsen) Clifford of Hayward to Derek A. and Donna L. Boomgarden of Hayward. $342,179. Warranty/condo deed/original sale.
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