Town of Bass Lake
14083 County Highway E from Catherine M. and William M. Stoner of Kenosha to Stoner Family LLC of Kenosha. $556,300. Quit claim deed/gift.
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