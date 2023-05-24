Town of Bass Lake
Tax Id 3016, from Brent Kuczenski of Hayward to Danielle L. Kuczenski of Hayward. $22,100. Quit claim deed/divorce-husband/wife-court ordered.
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