Town of Bass Lake
16119W Henks Road from Kevin P. Hogan of Peoria to Robert T. and Carolyn S. Miles of Hayward. $47,500. Warranty/condo deed/original sale.
kAmr@F?EJ w:89H2J z 7C@> v6C2=5 uC@6>6= @7 r96D?6DD[ $@FE9 r2C@=:?2[ E@ |2EE96H t] uC@6>6= @7 r96D?6DD] Saf[a__] "F:E 4=2:> 5665^72E96C E@ D@?]k^Am
kAmy2?6DG:==6 pG6?F6 7C@> y2>6D t] (2=E96C @7 w2?@G6C !2C<[ x==:?@:D[ E@ xC6?6 q] (2=E96C @7 w2?@G6C !2C<] S`[g__] p77:52G:E @7 EC2?D76C]k^Am
kAmy2?6DG:==6 pG6?F6 7C@> xC6?6 q] (2=E96C @7 w2?@G6C !2C<[ x==:?@:D[ E@ |:4926= 2?5 {@C6EE2 uC2?K @7 t=8:?[ x==:?@:D] S`[g__] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm%@H? @7 sC2A6Ck^Am
kAmv6D496= #@25 7C@> %9@CA !C@A6CE:6D {{r @7 t56? !C2:C:6[ |:??6D@E2[ E@ y2J p] 2?5 {@:D p] p=3C649E @7 |2CD97:6=5] Saf[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 t586H2E6Ck^Am
kAmt2DE $9@C6 sC:G6 7C@> %9@>2D y] 2?5 |:496=6 p] s6{@?8 @7 wF5D@? E@ (:==:2> w] 2?5 |2C4:2 {2?6J @7 q:C49H@@5] S`a[___] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm%@H? @7 w2JH2C5k^Am
kAm`edbh( p4@C? #:586 7C@> qC:2? u] 2?5 z2E9J {] |2DE @7 $2=:52[ r@=@C25@[ E@ #J2? (] 2?5 $FD2? p] r@@<6 @7 w2JH2C5] Sbff[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? q:C<6? %C2:= #@25 7C@> w2E496CJ rC66< {{r @7 w2JH2C5 E@ $E6G6? #] 2?5 #6?66 #] }@C5BF:DE @7 w2JH2C5] Sf_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`aceh( r@F?EJ w:89H2J q 7C@> $A6==>2? !C@A6CE:6D {{! @7 |@F?E w@C63 E@ |:4926= %] q2C?6D @7 #:G6C u2==D] Sbc_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmr@F?EJ w:89H2J }} 7C@> v2CJ !] 2?5 $96CJ= t] w2C56? @7 (J@>:?8[ |:??6D@E2[ E@ #:4<6J y] 2?5 z2CCJ p] z:K=:< @7 $AC:?83C@@<] Sgh[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 wF?E6Ck^Am
kAmfegg} r@F?EJ w:89H2J rr 7C@> |:4926= p] q2F6C @7 w2DE:?8D[ |:??6D@E2[ E@ qC25=6J y] 2?5 |:496=6 {] s@?289F6 @7 w2JH2C5] Scd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmh_ec} %C2AA6C %C2:= 7C@> (:==:2> p] 2?5 s@??2 |] !:44:C:==@ @7 !2=@D !2C<[ x==:?@:D[ E@ (:==:2> p] !:44:C:==@ 2?5 s@??2 |] !:44:C:==@ 2D ECFDE66D @7 E96 !:44:C:==@ u2>:=J {:G:?8 %CFDE @7 !2=@D !2C<] Sf_`[___] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ ECFDE]k^Am
kAm'242?E =@E 7C@> %6CCJ {] q:C4< 2?5 !2EC:4:2 p] q:C4< #6G@423=6 %CFDE @7 }2A=6D[ u=@C:52[ E@ y2>6D $] q:C4< @7 }2A=6D] Sad[e__] v:7E]k^Am
kAm$F>>6CD !@:?E {2?6 7C@> %q x?G6DE>6?ED {{r @7 w2JH2C5 E@ %9@>2D r] 2?5 %:2 |] r=2C< @7 }6H #:49>@?5] Sa__[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm{@E ad 7C@> y@9? p] s@?2E6== @7 }2A6CG:==6[ x==:?@:D[ E@ y@9? p] s@?2E6== 2?5 ':C8:?:2 p] s@?2E6==[ 4@\ECFDE66D @7 E96 s@?2E6== u2>:=J a_a` s64=2C2E:@? @7 %CFDE @7 }2A6CG:==6] S`ad[___] "F:E 4=2:> 5665^A=24:?8 AC@A6CEJ :?E@ ECFDE 7@C 6DE2E6 A=2??:?8 AFCA@D6D]k^Am
kAmf``c} $E62G6?D #@25 7C@> y@9? p] s@?2E6== @7 }2A6CG:==6[ x==:?@:D[ E@ y@9? p] s@?2E6== 2?5 ':C8:?:2 p] s@?2E6==[ 4@\ECFDE66D 7@C E96 s@?2E6== u2>:=J a_a` s64=2C2E:@? @7 %CFDE @7 }2A6CG:==6] Sdeg[___] "F:E 4=2:> 5665^A=24:?8 AC@A6CEJ :?E@ ECFDE 7@C 6DE2E6 A=2??:?8 AFCA@D6D]k^Am
kAmgf`f}[ gf`h} 2?5 gfa`} r@F?EJ w:89H2J rr 7C@> t5H:? r] v:3D@? @7 =:>:E65 A2CE?6CD9:A @7 r25@EE E@ y2>6D |] 2?5 {:?52 #] xD224D@? @7 r25@EE] Sd__[___] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ A2CE?6CD @7 =:>:E65 A2CE?6CD9:A]k^Am
kAmgf`f}[ gf`h} 2?5 gfa`} r@F?EJ w:89H2J rr 7C@> y2>6D |] 2?5 {:?52 #] xD224D@? @7 r25@EE E@ y2>6D |] xD224D@? 2?5 {:?52 #] xD224D@? #6G@423=6 %CFDE @7 r25@EE] Sd__[___] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ ECFDE]k^Am
kAmr@?86C #@25 7C@> r@F56C2J (2E6CD #68:@?2= {2?5 %CFDE @7 w2JH2C5 E@ {2?5>2C< r@?D6CG2?4J x?4] @7 |6?@>@?:6] S`g_[___] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm%@H? @7 {6?C@@Ek^Am
kAm%C@FE w@==@HD %C2:= 7C@> E96 6DE2E6 @7 #@36CE $] !6?5=6E@? @7 w2JH2C5 E@ #@36CE }] !6?5=6E@? @7 w2JH2C5] S`__] tDE2E6 @7 36?67:4:2CJ]k^Am
kAm`dcbg( #6:D<6D #@25 7C@> E96 q2==2C5 %CFDE @7 w2JH2C5 E@ y2>6D v] q2==2C5 @7 (2F<6D92] Sc_g[a__] v:7E]k^Am
kAm`a_``} w:89H2J eb 7C@> r@C6J |] |@6==6C @7 w2JH2C5 E@ r@C6J |] |@6==6C @7 w2JH2C5] Sa_e[`__] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm`db`f( q:C49 !@:?E #@25 7C@> !2EC:4:2 !:?E6C[ ECFDE66 @7 E96 !2EC:4:2 !:?E6C #6G@423=6 %CFDE @7 rC6D@[ x@H2[ E@ vp! #6?E2=D {{{r @7 rC6D@] Safc[e__] "F:E 4=2:> 5665]k^Am
kAmuC@> {:?52 #6G6==6 @7 w2JH2C5 E@ s2?:6==6 |] w2CG6J @7 w2JH2C5] Sc__[___] {2?5 4@?EC24E^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 ?62C %C6<<6CD %C2:= 7C@> }@C5:4 #:586 @7 $66=6J {{r @7 w2JH2C5 E@ #:492C5 r] !:6C46 2?5 $2?5C2 {] {2>A>2?[ ECFDE66D @7 E96 !:6C46 {2>A>2? y@:?E #6G@423=6 %CFDE @7 '6C@?2] Sbh[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 ?62C w:89H2J eb 7C@> }@C5:4 #:586 @7 $66=6J {{r @7 w2JH2C5 E@ $4@EE 2?5 p??6 #J<<6? @7 $E] !2F=] Sbh[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm``f_e} t2E@? #@25 7C@> !6E6C {] |4vC66 @7 t=< #:G6C[ |:??6D@E2[ E@ qC2E<@ {{r @7 (:?E6C] Safd[___] {2?5 4@?EC24E^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 ~;:3H2k^Am
kAmw:89H2J af 7C@> y@D6A9 |] |@@C6 @7 %H@ #:G6CD E@ y2>6D !] !6E6CD@? @7 |2?:E@H@4] S``[`__] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAmgfbg( w:89H2JD af^f_ 7C@> s2=6 zCF686C @7 r9:AA6H2 u2==D E@ p2C@? %] zCF686C @7 ~;:3H2] Sa__[___] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAmdhbd} s2> #@25 7C@> !9:==:A y] 2?5 }@C2 |] %9F>D @7 |657@C5 E@ $96:=2 y] 2?5 vC68@CJ |] (2CC6? @7 #:G6C u2==D] Sgh[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmr@F?EJ w:89H2J v 7C@> y677 !] $2?566? @7 |:??62A@=:D E@ %9@>2D r] (@C=6J @7 |:??62A@=:D] S`d[___] "F:E 4=2:> 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmhage( $4@FE %C2:= 7C@> y2D@? p] 2?5 rJ?E9:2 q6C86C $A277@C5 @7 |:??62A@=:D E@ p?5C6H (] 2?5 qC:EE?6J vC252== @7 |:=H2F<66] Sade[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmh_d_( #:586 (2J 7C@> |2CJ s6??:D @7 (:?E6C E@ $92H? s6??:D @7 (:?E6C] Sacb[f__] "F:E 4=2:> 5665^H:76 E@ 6I\9FD32?5]k^Am
kAmr9:AA6H2 u=@H286 #@25 2?5 AC:G2E6 C@25 7C@> #@36CE |] zF8249 @7 t=3FC?[ x==:?@:D[ E@ |2CJ q] zF8249 @7 t=3FC?[ x==:?@:D] S`c[hd_] "F:E 4=2:> 5665^6DE23=:D9:?8 AC@A6CEJ 2D DFCG:G@CD9:A >2C:E2= AC@A6CEJ]k^Am
kAm$BF:C6D #@25 7C@> y@D6A9 q] |@6=E6C @7 w2JH2C5 E@ s2?:6= y] 2?5 z:> |] $49F>2496C @7 {25JD>:E9] Sdh[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 #@F?5 {2<6k^Am
kAm|4r=2:?6 #@25 7C@> sF77 %] 2?5 s6?:D6 {] |6=9FD @7 w2JH2C5 E@ ':C8:?:2 {] r9236< @7 w2JH2C5] Sa_d[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_eh_( 2?5 `_ehg( %H:? {2<6 #@25 7C@> s2=6 p] |C@E6< 2?5 |6=:DD2 p] |C@E6< #6G@423=6 %CFDE 7@C w2JH2C5 E@ r92C=6D #@69= @7 w2JH2C5] S`a_[___] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmr@F?EJ w:89H2J p 7C@> s62? {] qC@36C8 @7 w2JH2C5 E@ qC@36C8 %CFDE @7 w2JH2C5] Scgd[b__] vC2?E@C ECFDE]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? $42C=6E %2?86C #@25 7C@> z6??6E9 2?5 {:?52 u6?E@? @7 w2JH2C5 E@ p?5C6H y] 2?5 y6??2 $] zC@? @7 wF5D@?] Sc_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmfbgb( q=F6 y2J {2?6 7C@> z6G:? p] 2?5 y62??6 p] v:=6D @7 #@3:?D[ x@H2[ E@ |:4926= 2?5 z2E96C:?6 $EC2492? @7 r9:428@] Sbdf[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmfadb |@@D6 {2<6 r=F3 #@25[ &?:E Rhg`[ 7C@> $EC2?5=F?5 %CFDE @7 w2JH2C5 E@ y2>6D s] $EC2?5=F?5 @7 w2JH2C5] Sgg_[d__] "F:E 4=2:> 5665^@FE @7 ECFDE]k^Am
kAm%@H? @7 $2?5 {2<6k^Am
kAm`chfh( $F?D6E {2?6 7C@> s2G:5 r2C=D6? @7 |:??62A@=:D E@ %J | {:=;2 2?5 $2>F6= "] r2C=D6?[ ECFDE66D @7 E96 r2C=D6? r@FD:? {@586 %CFDE @7 $E] !2F=] Sbg_[b__] %@ ECFDE]k^Am
kAm`deae( w2F6C #@25 7C@> #2?5J { 2?5 !688J y] w2?D6? @7 r=2JE@? E@ $E6G6? p] $] 2?5 t=:K236E9 |] $] z2CD6== @7 #@496DE6C[ |:??6D@E2] S`ah[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`ddha( ':4E@CJ w6:89ED r:C4=6 7C@> y@9? (] r29:== #6G@423=6 %CFDE @7 q@?7:6=5[ x==:?@:D[ E@ y@9? (] r29:== @7 q@?7:6=5] Sfc[efd] "F:E 4=2:> 5665^ECFDE E@ D@=6 >6>36C]k^Am
kAm`ddha( ':4E@CJ w6:89ED r:C4=6 7C@> rJ?E9:2 p] #6G@423=6 %CFDE @7 q@?7:6=5[ x==:?@:D[ E@ rJ?E9:2 p] r29:== @7 q@?7:6=5] Sfc[efd] "F:E 4=2:> 5665^ECFDE E@ D@=6 >6>36C]k^Am
kAm$E@?6 {2<6 #@25 7C@> |:4926= y] y2CG:D @7 $E@?6 {2<6 E@ y2CG:D u2>:=J xCC6G@423=6 %CFDE @7 $E@?6 {2<6] S`fd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^E@ ECFDE]k^Am
kAm%@H? @7 $A:56C {2<6k^Am
kAm`a`hd {F8?6C #@25 7C@> z2C: { #252 Wpzp w2CE>2? #252X 7C@> r96E6< E@ r92D=J?? #] #252 @7 t2F r=2:C6] Sbd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_c_d( $F82C qFD9 {2?6 7C@> $@?;2 z] w:6E2=2 @7 $E:==H2E6C[ |:??6D@E2[ E@ %@?J #] q=:?<9@C? @7 $E] {@F:D !2C<[ x==:?@:D] Sdca[g__] "F:E 4=2:> 5665^5:G@C46]k^Am
kAmuC@> %@?J q=:?<9@C> @7 $E] {@F:D !2C<[ |:??6D@E2[ E@ y2>:6 z] v2=:@E@ @7 $E] !2F=] Sefd[ad_] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`afc_} q28?2== sC:G6 7C@> rC2:8 {] !286?<@A7 2?5 |@==J |] |4s:G:E\!286?<@A7 @7 z2?D2D[ |:DD@FC:[ E@ !286?<@A7 {:G:?8 %CFDE @7 w2JH2C5] Sbcb[e__] "F:E 4=2:> 5665^BF:E 4=2:> 5665\:?5:G:5F2=D EC2?D76CC:?8 AC@A6CEJ :?E@ ECFDE]k^Am
kAm%@H? @7 (6:C8@Ck^Am
kAm`hbe} w:89H2J c_ 7C@> y2>:6 {] {2G2?:6C @7 r6?E6CG:==6[ |:??6D@E2[ E@ }62=6 u] #2H=:?8D yC] 2?5 y2>:6 {] {2G2?:6C ECFDE66D @C E96:C DF446DD@CD :? :?E6C6DE @7 E96 #2H=:?8D\{2G2?:6C u2>:=J %CFDE @7 r6?E6CG:==6[ |:??6D@E2] Sh`[e__] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ ECFDE]k^Am
kAm%@H? @7 (:?E6Ck^Am
kAme__h( s@336CE #@25 7C@> q:==6C w@=5:?8D {{r @7 (:?E6C E@ w2G6? xD=2?5 {{r @7 t2F r=2:C6] Sdbd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmbh_h %6A2D<6 {2?6 7C@> |2C< w6:K=6C @7 (:?E6C E@ %2C2 y] w6:K=6C @7 (:?E6C] Sfd[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmp?5C6H p] v@C? @7 (2D:==2[ p=2D<2[ E@ p?E9@?J $] v@C? @7 }@>6[ p=2D<2] Sb_[___] "F:E 4=2:> 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmr@F?EJ w:89H2J ( 7C@> qC25=6J z 2?5 |2CJ !] $96C>@ @7 q=24< rC66< E@ {@C: p] '6C3D<J @7 q=24< rC66<] S_] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmuC@> q2C32C2 p] {F42D @7 pG@?[ ~9:@[ E@ u=@@5D rC66< {{r @7 pG@?] Sad[h__] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ {{r]k^Am
kAm':==286 @7 #25:DD@?k^Am
kAmbdg} ~856? pG6?F6 7C@> |:4926= !] tH6CE @7 #25:DD@? E@ |:4926= !] tH6CE xCC6G@423=6 {:G:?8 %CFDE @7 #25:DD@?] Sca[d__] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C 7C@> :?5:G:5F2= E@ ECFDE]k^Am
kAmr:EJ @7 w2JH2C5k^Am
kAm`dha` u@FCE9 $EC66E 7C@> y@9? %] rK2C?64<: @7 w2JH2C5 E@ vC25J $49C@656C @7 r23=6] Saf[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? vC66?H@@5 {2?6 7C@> v$} (@@5=2?5 {{r @7 w2JH2C5 E@ $|| !C@A6CE:6D {{r @7 w2JH2C5] Sa`[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`dfec w:89H2J eb 7C@> !62C46 r@>A2?:6D {{r @7 |2CD97:6=5 E@ $|| !C@A6CE:6D {{r @7 w2JH2C5] S`fd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmk6>mx?7@C>2E:@? 6IEC24E65 7C@> E96 (:D4@?D:? s6A2CE>6?E @7 #6G6?F6 52E232D6 7@C C62= 6DE2E6 EC2?D76CD 7C@> y2?] ad\ah[ a_a`]k^6>mk^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.