Town of Bass Lake
8180N Ochu Road, Unit 2, from Jack V. and Patricia A. Heming of Hayward to Landscape Investments LLC of Bagley. $710,000. Warranty/condo deed/original sale.
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