Town of Bass Lake
From Colleen M. Santeford of Hayward to Matthew B. O’Meara of Eau Claire. $335,000. Warranty/condo deed/original sale.
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