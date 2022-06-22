Town of Bass Lake
7836N Evergreen Avenue from the estate of Miriam Louise Young of Des Plaines, Illinois to Michelle Zunnurain of Des Plaines, Illinois. $81,700. Personal representative to beneficiaries.
kAm%@H? @7 r@F56C2Jk^Am
kAmagea} r@F?EJ w:89H2J r 7C@> $4@EE w2J6D @7 q:C49H@@5 E@ $4@EE w2J6D w@=5:?8D x?4] @7 q:C49H@@5] S`ga[___] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ 4@CA@C2E:@?]k^Am
kAmagea} r@F?EJ w:89H2J r 7C@> $4@EE w2J6D w@=5:?8 x?4] @7 q:C49H@@5 E@ pF5C6J |:==6C @7 w2JH2C5] S`ga[___] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 sC2A6Ck^Am
kAmcdbc( qFE=6C #@25 7C@> tC:4 #] $>:E9 @7 (:?E6C E@ !6EC2 t] $>:E9 @7 (:?E6C] S`__[___] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm%@H? @7 t586H2E6Ck^Am
kAmafd_} %62= {2?6 7C@> E96 6DE2E6 @7 z2E96C:?6 y] x?86CD@== @7 !:EED7:6=5[ x==:?@:D E@ r92C=6D y] x?86CD@== @7 !:EED7:6=5[ x==:?@:D] Sadb[f__] tDE2E6 5:DEC:3FE:@?]k^Am
kAm!C:G2E6 #@25 7C@> y@?2E92? s] u:D< @7 rF>36C=2?5 E@ u:D< u2>:=J xCC6G@423=6 %CFDE @7 rF>36C=2?5] Scf[a__] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ 8C2?E@C’D :CC6G@423=6 ECFDE]k^Am
kAm%@H? @7 w2JH2C5k^Am
kAm`_f_g} ~2< #:586 sC:G6 7C@> s@F8=2D $] 2?5 s2?:6==6 y] |4v2CE9H2:E6 @7 w2JH2C5 E@ s6??:D r@=32E9 @7 w2JH2C5] Saeg[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_dgc} !6?:?DF=2 #@25 7C@> |2C82C6E t=>6C @7 |@CC:DE@H? E@ {F4J q:D9@A @7 #@496DE6C[ |:??6D@E2] Scf[___] "F:E 4=2:> 5665^5665 D2E:D724E:@? @7 =2?5 4@?EC24E]k^Am
kAm`_dd_} #2?49 #@25 7C@> s6??:D #] |4p==:DE6C @7 %@AC@4<[ pC:K@?2 E@ y@9? %] rK2C?64<: @7 w2JH2C5] S`ef[g__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^5665 D2E:D724E:@? @7 =2?5 4@?EC24E]k^Am
kAmv@CF5^q@J=6 #@25 7C@> |2C< t] 2?5 r2CC:6 y] |@??@E @7 s66C !2C<[ x==:?@:D E@ y@C52? 2?5 w2??29 s2=6:56? @7 |:?@?8] Sc_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm```ch} |@DBF:E@ qC@@< #@25 7C@> ### w@=5:?8D {{r @7 w2JH2C5 E@ z6G:? q] r=2?46J @7 w2JH2C5] Sag_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^5665 D2E:D724E:@? @7 =2?5 4@?EC24E]k^Am
kAm`_hfa} {:?56? #@25 7C@> s2G:5 %] 2?5 p==:D@? x] u2C=6J @7 w2JH2C5 E@ !2F= |] 2?5 $E6A92?:6 {] t:49DE265E @7 q=2:?6[ |:??6D@E2] Scgd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 wF?E6Ck^Am
kAmh`d_} r@F?EJ w:89H2J rr 7C@> p>2?52 w2?=@? W}zp p>2?52 !9:??X @7 w2JH2C5 E@ y@9? |] w2?=@? xx @7 w2JH2C5] Sgc[d__] "F:E 4=2:> 5665]k^Am
kAmh`d_} r@F?EJ w:89H2J rr 7C@> y@9? |] w2?=@? xx 2?5 %2?5: p?? w2?=@? @7 w2JH2C5 E@ y@9? |] w2?=@? xx 2?5 %2?5: p?? w2?=@? @7 w2JH2C5] Sgc[d__] "F:E 4=2:> 5665]k^Am
kAm(@C=5’D t?5 #@25 7C@> $E2E6 @7 (:D4@?D:? s6A2CE>6?E @7 }2EFC2= #6D@FC46D @7 |25:D@? E@ $2C29 y] 2?5 y6DD6 %] wFC=6J @7 r@EE286 vC@G6] S_] "F:E 4=2:> 5665^E:E=6 4=62C:?8]k^Am
kAm%@H? @7 {6?C@@Ek^Am
kAm``h_`} w2CA6C #@25 7C@> %@55 p] 2?5 }2?4J {] %] z?FED@? @7 w2JH2C5 E@ %@55 p] z?FED@? 2?5 }2?4J {] %9F= z?FED@? #6G@423=6 %CFDE @7 w2JH2C5] Saca[c__] "F:E 4=2:> 5665^8C2?E@CD E@ 8C2?E@CD’ ECFDE]k^Am
kAm`daae( q:==D #@25[ &?:E `f[ 7C@> }@C2 q] $=2H:< #6G@423=6 %CFDE @7 |2A=6H@@5[ |:??6D@E2 E@ p?5C6H tG6?D@? @7 {2<6 t=>@[ |:??6D@E2] Sbd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 ~;:3H2k^Am
kAmh__g( #:586 (2J 7C@> s:2?6 $H6?D@? @7 $E] rC@:I u2==D E@ r92C=6D {] 2?5 s6:5C2 {] z2?5C2 @7 z2?D2D r:EJ[ |:DD@FC:] S`_e[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmcgh_} w6=D:?8 #@25 7C@> r96DE6C y] 2?5 s@C66? v] z:?D=6J @7 #24:?6 E@ #FDD6== '] z:?D=6J @7 #25:DD@?] S`c_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm!:?64C6DE 7C@> |2C< s] 2?5 {:?52 p] |24< @7 pAA=6E@? E@ qC6EE p] w6CD49=63 @7 $2F< r:EJ] S`g[f__] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAmz@6AA=6C #@25 7C@> y@D6A9 !] w2EK6== @7 w@>6E@H?[ x==:?@:D E@ s2?:6= {] ~=D@? @7 ~;:3H2] Sab[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmegc_} #:G6CD:56 %C2:=D 7C@> w6:5: q=@@9> @7 (:?E6C E@ w6:5: q=@@9> @7 (:?E6C] S`b_[g__] "F:E 4=2:> 5665^5665 D2E:D724E:@? @7 =2?5 4@?EC24E]k^Am
kAmeaca} s2> #@25 7C@> $E6G6? p] 2?5 y2?6 p] r@@A6C @7 uC656C:4 E@ z6G:? {] 2?5 %6CC:6 {] {2C<@HD<: @7 (:?E6C] Sabd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmhca_( w:89H2J af^f_ 7C@> p=:D@? y] z:=52J @7 ~;:3H2 E@ |:E496== +] w2FE2>2<: @7 ~;:3H2] S`d_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 #25:DD@?k^Am
kAm`_bhf( {:E<6 sC:G6 7C@> y@?2E92? s] 2?5 s:2?6 |] u:D< @7 rF>36C=2?5 E@ u:D< u2>:=J #6G@423=6 %CFDE @7 rF>36C=2?5] S`b`[g__] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ 8C2?E@C’D C6G@423=6 ECFDE]k^Am
kAmq62G6C qC@@< #@25 7C@> {6@?2C5 '] 2?5 $FD2? |] |@C:EK @7 t2F r=2:C6 E@ #@?2=5 {] !6E6CD #6G@423=6 %CFDE @7 $2? %2? '2==6J[ pC:K@?2] S`[g__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 #@F?5 {2<6k^Am
kAm``_b`} u=:4<6C {2?6 7C@> |:4926= t] 2?5 $E24J y] p==6? @7 q=2:?6[ |:??6D@E2 E@ $E24J y@ p==6? %CFDE p8C66>6?E @7 q=2:?6[ |:??6D@E2] Sbge[f__] "F:E 4=2:> 5665^ECFDE]k^Am
kAm&AA6C p] #@25 7C@> |2E9J r@?DECF4E:@? r@>A2?J Wpzp |2E9J r@?DECF4E:@? r@>A2?JX @7 ~?2=2D<2 E@ $] rC6D46?E w2JH2C5 p4BF:D:E:@? {{r @7 w2JH2C5] Sbe[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm``hed} $A2CC@H {2?6 7C@> r9C:DE:?6 rK6C?:< @7 (6DE r9:428@[ x==:?@:D E@ qC:2? p] 2?5 $2C2 v] |2C7:K @7 |:??62A@=:D] Saf_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_geg} r@F?EJ w:89H2J p 7C@> E96 6DE2E6 @7 {:?52 r] %6??:D @7 |2C<6D2? E@ %6CC2?46 q2C36C @7 w2JH2C5] Sgb[`__] tDE2E6 E@ 36?67:4:2CJ]k^Am
kAm%@H? @7 $A:56C {2<6k^Am
kAmhcbe( qC2?5E #@25[ &?:E b[ |:E496== q] v2F=E @7 w@=>6? E@ v2F=E x?G6DE>6?ED {{r @7 w@=>6?] S`dc[c__] "F:E 4=2:> 5665^:?E@ {{r]k^Am
kAm``_a_( p==2? #@25[ &?:E Rd[ 7C@> #:492C5 p] |2CD92== @7 $E@F89E@?[ |:??6D@E2 E@ $E6A96? 2?5 %6C6D2 #:AA=6 @7 $E] !2F=] S`dc[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmxC:D9 #@25 7C@> y:> t] 2?5 y2?6E |] v6C36C @7 tI6=2?5 E@ %JC@?6 2?5 y6??:76C y@ !C@49?@H @7 r9:AA6H2 u2==D] Sdf[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 (:?E6Ck^Am
kAmq2C<6C {2<6 #@25 7C@> |62=:?D u2>:=J %CFDE @7 %@CC2?46[ r2=:7@C?:2 E@ $64=F565 {2?5 r@>A2?J {{r @7 s6D@E@] Sad[___] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmq2C<6C {2<6 #@25 7C@> qC:2? #] |62=:?D @7 !6E2H>2[ r2=:7@C?:2 E@ $64=F565 {2?5 r@>A2?J {{r @7 s6D@E@] Sad[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmcac_( r@F?EJ w:89H2J ( 7C@> y2>6D p] 2?5 %6CC: {] $4@=6D @7 (:?E6C E@ $4@EE 2?5 r9C:DEJ |2CD492== @7 pD93FC?[ ':C8:?:2] Sd`d[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmdacd( r=@G6C #@25 $@FE9 7C@> $2C29 ~’qC:6?[ DA64:2= 25>:?:DEC2E@C 7@C E96 6DE2E6 @7 #:492C5 |2CE:? v:==6EE6 @7 #@496DE6C[ |:??6D@E2 E@ %:>@E9J y] w26DD=J @7 ~?2=2D<2] S`_d[___] s665 D2E:D724E:@? @7 =2?5 4@?EC24E]k^Am
kAmebgg( wF?E6C {2<6 #@25 7C@> y:> !C6DE:8:24@>@ @7 q6==G:==6 E@ y2>6D #] !C6DE:8:24@>@ #6G@423=6 {:G:?8 %CFDE @7 q6==6G:==6] S`e`[a__] %C2?D76C E@ 9:D ECFDE]k^Am
kAmdhac( qFC=F> #@25 7C@> z6??6E9 #] #@D6?3C@4< @7 {@>32C5[ x==:?@:D E@ {246J |] qFDD @7 (:?E6C] S`ef[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmr:EJ @7 w2JH2C5k^Am
kAm`_eha |:??:6 pG6?F6 7C@> $:8?6 |] r25H2==256C @7 s64@C29[ x@H2 E@ z6==2?6 z] w2>@?5\+6EE @7 w2JH2C5] Sa`d[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmk6>mx?7@C>2E:@? 6IEC24E65 7C@> E96 (:D4@?D:? s6A2CE>6?E @7 #6G6?F6 52E232D6 7@C C62= 6DE2E6 EC2?D76CD 7C@> |2J ab\af[ a_aa 7@C $2HJ6C r@F?EJ]k^6>mk^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.