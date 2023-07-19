Town of Bass Lake
Cty. Hwy. K from Curtis A. Lesher of Elgin, Illinois to Johnathan C. Lesher of Elgin, Illinois. $23,150. Quit claim deed/gift.
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