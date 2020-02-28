Town of Bass Lake
7545N Lange Avenue from Olaf C. and Judy A. Haugen of DeSoto to Olaf C. Haugen and Judy A. Haugen Trust of DeSoto. $95,000. Quit claim deed/gift.
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