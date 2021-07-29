Town of Bass Lake
6968N Ring Road from Laura L. Bakley of Minneapolis to Bret D. Bakley of Stone Lake. $480,600. Quit claim deed/divorce judgment.
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