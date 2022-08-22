Town of Bass Lake
Oak Street from Margaret E. Meacham of Marathon to Mary I. Woods of Melrose. $1,200. Quit claim deed/gift.
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