Town of Bass Lake
7016N Ring Road from Austin Living Trust of Colchester, Connecticut, to Austin Family Trust of Colchester, Connecticut. $90,400. Transfer to trust.
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