Town of Bass Lake
13490 Whispering Pine Trail from Dennis Lee Adrian of Osceola to Joseph P. Pahl of Prescott. $295,000. Warranty/condo deed/original sale.
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