Town of Bass Lake
Evergreen Avenue from the estate of Audrey J. Marquardt of Fond du Lac to the Lac Courte Oreilles Band of Lake Superior Chippewa Indians of Wisconsin. $800. Original sale.
kAmuC@> !C:>6 {2?5 tI492?86 {{r @7 pC=:?8E@?[ %6I2D E@ !2F= u=2E=2?5 @7 (966=6C] Sb[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm|@J6C #@25 7C@> #@D6>2CJ y] !:6<2CD<: @7 t282?[ |:??6D@E2 E@ $E6A96? 2?5 $FK2??6 w6?< @7 w2JH2C5] Sh_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmfadd} |@442D:? #@25 7C@> #:492C5 }] 2?5 r=2F5:2 |] p36C=6 @7 #2>D6J[ |:??6D@E2 E@ E96 %CFDE p8C66>6?E @7 #:492C5 2?5 r=2F5:2 p36C=6 @7 #2>D6J[ |:??6D@E2] Sdb[fd_] "F:E 4=2:> 5665^4@?G6J2?46 :?E@ C6G@423=6 =:G:?8 ECFDE]k^Am
kAm!@DE pG6?F6 7C@> |2CJ s] q2CE@=2KK: @7 z2F<2F?2 E@ !6E6C y] q2CE@=@KK: @7 z2F<2F?2] Sf[___] %C2?D76C 3J 277:52G:E]k^Am
kAm!@DE pG6?F6 7C@> !6E6C y] q2CE@=@KK: @7 z2F<2F?2 E@ |2C< y] |@EK<@ @7 r92?92DD6?[ |:??6D@E2] Sf[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 sC2A6Ck^Am
kAmr=@G6C #@25 7C@> y2J>6 {] y6496 W}zp y2J>6 {] w2<6DX 7C@> tJ@E2[ |:??6D@E2 E@ y@D9F2 {] !:D49<6 @7 tJ@E2[ |:??6D@E2] Sbc[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmbhbe r=@G6C #@25 }@CE9 7C@> %:>@E9J !] !C2==6 @7 |:?5@C@ E@ %:>@E9J !] 2?5 s6?:D6 |] !C2==6 @7 |:?5@C@] Sad[d__] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm%@H? @7 r@F56C2Jk^Am
kAm!2C46= @77 q@CC:6 #@25 E@ y@9? !] $@>>6C76=5E @7 #25:DD@? E@ ~=8F: p] ~G:65@ @7 (:?E6C] S`e[a__] "F:E 4=2:> 5665^;F58>6?E @7 5:G@C46]k^Am
kAm%@H? @7 t586H2E6Ck^Am
kAm'242?E =2?5 2E `ebhf( pCC@H9625 {2?6 7C@> q6C?2C5 y] 2?5 v6CC: {] q2C2 @7 q:C49H@@5 E@ E96 |2C< 2?5 y@J46 s29>D #6G@423=6 %CFDE @7 |6?@>@?:6] S`bc[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? r@F?EJ w:89H2J u 7C@> $] p] w2J6D {{r @7 q:C49H@@5 E@ $4@EE w2J6D w@=5:?8 x?4] @7 q:C49H@@5] S`b[___] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ 4@CA@C2E:@?]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? r@F?EJ w:89H2J u 7C@> $4@EE w2J6D w@=5:?8 x?4] @7 q:C49H@@5 E@ s2?:6= $E6776= @7 r92>A=2:?[ |:??6D@E2] S`b[___] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmaaee} ~{’ w2JD #@25 7C@> y2> #6D:56?E:2= !C@A6CE:6D {{r @7 pAA=6 '2==6J[ |:??6D@E2 E@ #FDD6== p] q2F6C @7 q:C49H@@5] Sab`[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 w2JH2C5k^Am
kAm`_c`f} $2H>:== #@25 7C@> q6? {232CC6 @7 w2JH2C5 E@ y@9? #] (:=<6>6J6C @7 w2JH2C5] Sb`a[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm~2< {2?6 2?5 t2DE sC:G6 7C@> q2C32C2 p] z6==J @7 $E:==H2E6C[ |:??6D@E2 E@ |2EE96H y] {6><6 @7 w2JH2C5] S`b[g__] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm`_`hf} r@>DE@4< #@25 7C@> x?8C:5 {] 2?5 (:==:2> u] yC] z6==J @7 w@FDE@?[ %6I2D E@ txrq$ #6G@423=6 %CFDE @7 w2JH2C5] Sfh_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? zC6J6C {2?6 7C@> yF=:6 r9:?496? @7 $2=6>[ ~C68@? E@ y677C6J y] 2?5 $96:=2 |] xEK6? @7 w2JH2C5] Sab[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? !:?6 r@G6 {2?6 7C@> s2?:6= #] w:?EK @7 t=> vC@G6 E@ vC68@CJ y] 2?5 r646=:2 |] vC@DD: @7 w2JH2C5] Sef[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 wF?E6Ck^Am
kAmhedc} u=:?EC:586 %C2:= 7C@> |6=2?:6 #:=6J @7 w2JH2C5 E@ |6=2?:6 #:=6J @7 w2JH2C5] S`f_[___] "F:E 4=2:> 5665^A2C6?E^49:=5 EC2?D76C]k^Am
kAmh`ad( y@9?D@? #@25 7C@> qC25=6J y] 2?5 #636442 {] $2?56CD@? @7 w2JH2C5 E@ q:8 q2DD !C@A6CE:6D {{r @7 w2JH2C5] S`fd[___] r@?EC:3FE:@? E@ ?6H=J 6DE23=:D965 {{r]k^Am
kAmge`_} }@CE9 (@@5D %C2:= 7C@> #FDD6== s] $>:E9 @7 w2JH2C5 E@ E96 u@E@A@F=@D u2>:=J #6G@423=6 %CFDE @7 w@77>2? tDE2E6D[ x==:?@:D] Sfbg[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 {6?C@@Ek^Am
kAm'242?E =2?5 @? w22<@? {2?6 7C@> uC65 r] $4966C xxx @7 w2JH2C5 E@ $>:E9 #6G@423=6 %CFDE @7 w2JH2C5] Sca[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? !9:AAD #@25 7C@> uC65 r] $4966C xxx @7 w2JH2C5 E@ s2G:5 #] 2?5 z6==J p] }2G2CC@ @7 #:G6CD:56[ x==:?@:D] Sc`[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? w22<@? {2?6 7C@> uC65 r] $4966C xxx @7 w2JH2C5 E@ qC25=6J s] 2?5 z:>36C=J p] }6=D@? @7 }@CH2J[ |:49:82?] Scb[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%92??F> u:C6 {2?6 7C@> tC:D w] |:=6D u2>:=J %CFDE @7 r23=6 E@ s2C:? y] 2?5 zC:DE:?6 #] tC:4<D@? @7 w2JH2C5] Sg_[___] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 |6E6@Ck^Am
kAm`_e`} r@F?EJ w:89H2J r 7C@> tC:4 |:<<6=D@? @7 ~C68@? E@ p>@D y] |:<<6=D@? @7 }66?29] Scd[`__] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm`_e`} r@F?EJ w:89H2J r 7C@> tC:4 |:<<6=D@? @7 ~C68@? E@ #2?2 r] q:C5 @7 '2D9@?[ (2D9:?8E@?] Sce[b__] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm%@H? @7 #25:DD@?k^Am
kAm|625@H {2?6 7C@> t5H2C5 {] (2=E6CD 2?5 $2?5C2 y] (2=E6CD #6G@423=6 {:G:?8 %CFDE @7 #25:DD@? E@ ':4<: {] {J?49 @7 #25:DD@?] Sbc[e__] v:7E]k^Am
kAm``hab( r6>6E6CJ #@25 7C@> w2CCJ y] z@CK6?:6D<: yC] @7 tI6=2?5 E@ $2?5C2 {] $49>:EK @7 (:?E6C] S`_f[`__] "F:E 4=2:> 5665^8:7E]k^Am
kAm``_eg( |:=6J {2?6 7C@> z2C6? {] w:==>2? @7 ~?2=2D<2 E@ #@36CE %] #@9=@77 @7 (6DE q6?5] S`f_[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 #@F?5 {2<6k^Am
kAm))) $2?5J q6249 #@25 7C@> |2C82C6E pIE @7 |:??62A@=:D E@ s2G:5 pIE @7 w2JH2C5] S`d_[d__] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C AFCDF2?E E@ 2 ;F58>6?E @7 5:G@C46[ $2HJ6C r@F?EJ (: 42D6 ?@] a`up_`[ D2:5 5:G@C46 8C2?E65 @? b^b`^a_]k^Am
kAm`___g( |@@D6 {2<6 #@25 7C@> |2C< z] qF77:?8E@? @7 (2F<6D92 E@ p2C@? uC65C:4<D@? @7 {6$F6FC[ |:??6D@E2] Sfd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm( r2==292? {2<6 #@25 7C@> s@C@E9J y] $2A@C:E@ %CFDE @7 w@77>2? tDE2E6D[ x==:?@:D E@ '2?3=2C4@> u2>:=J r23:? %CFDE @7 |2?<2E@[ |:??6D@E2] S`d_[___] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_gaf( r2==292? {2<6 #@25 7C@> s2H? y] r2>A36== @7 |2?<2E@[ |:??6D@E2 E@ tC:4 y] '2?3=2C4@> @7 |2?<2E@[ |:??6D@E2] S`ac[a__] "F:E 4=2:> 5665^E96C6 :D ?@ D2=6[ ?@ @H?6CD9:A 492?86]k^Am
kAm`_gaf( r2==292? {2<6 #@25 7C@> tC:4 y] '2?3=2C4@> @7 |2?<2E@[ |:??6D@E2 E@ '2?3=2C4@> u2>:=J r23:? %CFDE p8C66>6?E @7 |2?<2E@[ |:??6D@E2] S`ac[a__] "F:E 4=2:> 5665^E96C6 :D ?@ D2=6[ ?@ @H?6CD9:A 492?86]k^Am
kAm``adc} {@H6C %H:? {2<6 #@25 7C@> qC:2? %] $A:6=>2?? @7 w2JH2C5 E@ $2C29 $] u@H=6C %CFDE @7 r92E92>[ x==:?@:D] Scc_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 $2?5 {2<6k^Am
kAm`d__g( %C:==:F> {2?6 7C@> vFDE27D@? u2>:=J r23:? %CFDE @7 q=@@>:?8E@?[ |:??6D@E2 E@ rC2:8 vFDE27D@? @7 q=@@>:?8E@?[ |:??6D@E2] Sdfd[___] r@?G6J2?46 7C@> ECFDE66 @7 2 ECFDE E@ :ED 36?67:4:2C:6D H:E9@FE 24EF2= 4@?D:56C2E:@?]k^Am
kAm`d__g %C:==:F> {2?6 7C@> rC2:8 vFDE27D@? @7 q=@@>:?8E@?[ |:??6D@E2 E@ rC2:8 vFDE27D@? @7 q=@@>:?8E@?[ |:??6D@E2] Sbgb[c__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`dbg_( ':4E@CJ w6:89ED r:C4=6 7C@> q2C32C2 y] !6E6CD6? @7 qFC=:?8E@?[ x==:?@:D E@ q2C32C2 y] !6E6CD6? s64=2C2E:@? @7 %CFDE @7 qFC=:?8E@?[ x==:?@:D] Scbe[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^EC2?D76C E@ C6G@423=6 ECFDE]k^Am
kAmqC66KJ !@:?E {2?6 7C@> p?5C6H $] v6C56D @7 w2JH2C5 E@ }:<@ $] r@449: @7 $E@?6 {2<6] Sbgh[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm#@==:?8H@@5 #@25 7C@> }2E2D92 p] ~=D@? @7 $E@?6 {2<6 E@ %9@>2D t] (:=4@I @7 $E@?6 {2<6] Sd[g__] "F:E 4=2:> 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmeegf} (9:E6 {2?6 7C@> #:492C5 r] 2?5 }2?4J |] w2== @7 $E@?6 {2<6 E@ #:492C5 r] 2?5 }2?4J |] w2== @7 $E@?6 {2<6] Scah[`__] "F:E 4=2:> 5665^8C2?E@C E@ E96>D6=G6D]k^Am
kAm%@H? @7 (:?E6Ck^Am
kAm'242?E =2?5 @? r@F?EJ w:89H2J q 7C@> $E6G6? }] z@=677 @7 '2?qFC6?[ pC<2?D2D E@ v6@77 #] z@=677 @7 rC@H? !@:?E[ x?5:2?2] Se[gd_] %C2?D76C 3J 277:52G:E]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? r@F?EJ w:89H2J q 7C@> v6@77 #] z@=677 @7 rC@H? !@:?E[ x?5:2?2 E@ *G@??6 |] z@=677 @7 !@CE286[ x?5:2?2] Sd[___] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C 3J "rs]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? r@F?EJ w:89H2J q 7C@> *G@??6 |] z@=677 @7 !@CE286[ x?5:2?2 E@ t2C= q] t=>9@CDE @7 }6:==DG:==6] S`_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm~=5 y #@25 7C@> |4|29@? u2>:=J {:>:E65 !2CE?6CD9:A @7 ~4@?@>@H@4 E@ #@?2=5 #] #6>FD @7 q6?D6?G:==6[ x==:?@:D] S`_a[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm``e_( r@F?EJ w:89H2J ( 7C@> %9@>2D t] #@3:?D@? @7 %C6G@C E@ y@9? p] 2?5 yF=:6 |] $>:E9 @7 (:?E6C] S`hf[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmr:EJ @7 w2JH2C5k^Am
kAm`_cae $ACF46 pG6?F6 7C@> y@?29 |] 2?5 y6DD:42 $] q64<6C>2?? @7 w2JH2C5 E@ y@9?29 |] q64<6C>2?? 2?5 y6DD:42 $] q64<6C>2?? #6G@423=6 %CFDE @7 w2JH2C5] S`e`[f__] "F:E 4=2:> 5665^8C2?E@CD E@ 8C2?E@C’D ECFDE]k^Am
kAm`_c`` w:89H2J af 7C@> z6==J s] 2?5 {J??6 |] {:?5BF:DE @7 w2JH2C5 E@ |:== !@?5 w2JH2C5 {{r @7 w2JH2C5] Sag_[e__] "F:E 4=2:> 5665^8C2?E@CD E@ 8C2?E@C’D {{r]k^Am
kAm`_dde |2:? $EC66E 7C@> z6==J s] 2?5 {J??6 |] {:?5BF:DE E@ {J??6 |2C:6’D r2?5:6D {{r @7 w2JH2C5] S`ge[___] "F:E 4=2:> 5665^8C2?E@CD E@ 8C2?E@C’D {{r]k^Am
kAm'242?E =2?5 ?62C ~=<6C #@25 7C@> !:?6H@@5 !C@A6CE:6D {{r @7 w2JH2C5 E@ $2;66E92 q23F @7 w2JH2C5] Sad[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`dh`c $64@?5 $EC66E 7C@> uC65 r] $4966C xxx @7 w2JH2C5 E@ |:4926= y] 2?5 |2C82C6E t] qC@H? @7 w2JH2C5] S`h_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`ddb` |6E42=7 #@25 7C@> qC@@<6 2?5 r92E@ v@?K2=6K @7 w2JH2C5 E@ t=:K236E9 p??6 (9:EH@CE9 @7 w2JH2C5] Saed[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmk6>mx?7@C>2E:@? 6IEC24E65 7C@> E96 (:D4@?D:? s6A2CE>6?E @7 #6G6?F6 52E232D6 7@C C62= 6DE2E6 EC2?D76CD 7C@> |2J `e\a_[ a_aa 7@C $2HJ6C r@F?EJ]k^6>mk^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.