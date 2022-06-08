Town of Bass Lake
7696N Post Avenue from Timberline of Spooner Inc. of Trego to Ryan J. Hopper of Hayward. $190,000. Warranty/condo deed/original sale.
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