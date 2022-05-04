Town of Bass Lake
8518N Hilltop Road from Paulsen Trust of Waconia, Minnesota, to David H. Decou of Summerland Key, Florida. $705,000. Original sale.
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