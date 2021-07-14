998 N. Vitcinda Road, Exeland, from estate of Charles P. Craemer, Bruce, to Linda J. Craemer, Bruce. $24,500. Other: husband to wife.
12580W South Shore Road, William R. and Penny J. Hanson Revocable Living Trust, Eau Claire to Curtiss W. and Amy K. Beilke, Hayward. $625,000. Other/original sale.
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