Town of Bass Lake
16247W Easy Street from Eric A. and Elizabeth A. Nilson of Hayward to Burton Trust of Hayward. $124,900. Warranty/condo deed/original sale.
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