Town of Bass Lake
15141W Circle Road from Limine Inn of Minneapolis to Rebecca A. Waldeck of Minneapolis. $538,400. Quit claim deed/distribution of partnership property to sole surviving partner.
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