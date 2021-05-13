Town of Bass Lake
XXX County Highway K from Charles I. and Erica L. Warshawsky of Stone Lake to Bernard A. and Laura L. Taylor of Hayward. $226,000. Warranty/condo deed/original sale.
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