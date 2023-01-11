Town of Bass Lake
Vacant land on Cty. Hwy. KK from Peter and Wendy Hinrichs Sanders of La Quinta, California to McDermid 1980 Living Trust of Bozeman, Montana. $1,150,000. Warranty/condo deed/original sale.
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