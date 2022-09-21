Town of Bass Lake
14222 Pine Street from Steven M. Dishaw of Hayward to Kevin Lesyinski of Otsego, Minnesota. $11,000. Quit claim deed/original sale.
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