Town of Bass Lake
Evergreen Avenue from Delbert L. McCaslin of DeKalab, Illinois, to Greene Developers LLC of Henderson, Nevada. $300. Warranty/condo deed/original sale.
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