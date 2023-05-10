Town of Bass Lake
8492N Hilltop Road from Steven A. and Ashley Tomminello of Rochester, Minnesota to Michael J. and Nancy J. Stuart of Rochester, Minnesota. $460,000. Warranty/condo deed/original sale.
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