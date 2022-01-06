Town of Bass Lake
8182N Windigo Lane, 8190N Windigo Lane from Jeffrey C. and Cheryl A. Gjerdingen of Naples, Florida to Birch & Granite LLC of Minneapolis. $430,000. Warranty/condo deed/original sale.
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