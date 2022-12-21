Town of Bass Lake
13643W Pine Shores Lane from Robert Staib Trust of Hayward to Robert V. Staib of Hayward. $260,500. Quit claim deed/original sale.
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