Town of Bass Lake
From the estate of Loren L. Fraser of Rothschild to Kelly Fraser of Rothschild. $300. Personal representative deed.
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