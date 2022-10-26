Town of Bass Lake
William Road from Robert E. Graettinger of Fort Meyers, Florida to Regina A. Petty with Fort Meyers, Florida. $18,700. Quit claim deed/gift.
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