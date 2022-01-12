Town of Bass Lake
7965N Dixon Avenue from Douglas B. Anders of Naples, Florida, to James R. Solien of Minneapolis. $1,500. Quit claim deed/original sale.
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