Town of Bass Lake
7966N Rockford Road from Mark A. Steen of Chippewa Falls to Mark A. Steen of Chippewa Falls. $75,000. Quit claim deed/adding spouse to title as survivorship marital property.
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