Town of Bass Lake
7798N, 7806N Wonder Avenue from Michael T. Flechsig of Hayward to Cynthia J. Miller of Hayward. $123,600. Quit claim deed/gift.
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