Town of Bass Lake
8446N West Shore Lane from Gary T. Rajkowski of Hayward to Sharon K. Rajkowski of Hayward. $340,400. Decedent to wife.
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