Town of Bass Lake
9623N Highway 27 from BHFM LLC of Hayward to Daniel C. W. Marquardt of Hayward. $275,000. Warranty/condo deed/deed satisfaction of land contract.
kAmfeab} w6?C:49 pG6?F6 7C@> y24< y] rF??:?892> @7 w2JH2C5 E@ s6FED496 q2?< %CFDE r@>A2?J p>6C:42D[ uzp q2?<6CD %CFDE r@>A2?J[ 2D ECFDE66 7@C $2I@? pDD6E $64FC:E:6D %CFDE @ |E] {2FC6=[ }6H y6CD6J] Sa_[b__] $96C:77 D2=6]k^Am
kAmfegf} r@FCE ~C6:==6D {2<6 sC:G6 7C@> }6EE:6 !@<@C?J }6=D@? %CFDE @7 !@CE=2?5[ ~C68@?[ E@ %:>36C=:?6 @7 $A@@?6C x?4] %C68@] S`fg[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmr@FCE ~C6:==6D {2<6 sC:G6 7C@> E96 t=D:6 #FK:4<2 %CFDE @7 !@CE=2?5[ ~C68@?[ E@ feg` ~C6:==6D {{r @7 w2JH2C5] Sbe[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmfdgf} u@I pG6?F6 7C@> E96 $49@=K u2>:=J %CFDE @7 (:==@H3C@@<[ x==:?@:D[ E@ (:==:2> $49@=K @7 |@CE@? vC@G6[ x==:?@:D] S`__[___] s665:?8 @FE @7 2 72>:=J ECFDE E@ E96 72>:=J 36?67:4:2C:6D]k^Am
kAmzC@69=6C {2?6 7C@> z6:E9 {] 2?5 y@J46 {] rC@?< @7 |:55=6E@? E@ E96 $92C@? q:==:?8D #6G@423=6 {:G:?8 %CFDE @7 w2JH2C5] S`c_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm'242?E =2?5 @? r@=3C@E9 #@25 7C@> y24< (] $>:E9 Wpzp y24< $>:E9X @7 w6C3DE6C E@ z6G:? !] $496CK @7 w2JH2C5] Sb_[___] {2?5 4@?EC24E]k^Am
kAmr@=3C@E9 #@25 7C@> y24@3 2?5 y2?:46 v:?86C:49 @7 w2JH2C5 E@ (:==:2> y] 2?5 #2?: {] #@69= @7 w2JH2C5] S`[___] "F:E 4=2:> 5665^E@ 4=2C:7J AC@A6CEJ =:?6D 36EH66? AC@A6CEJ @H?6CD]k^Am
kAmfbbh} $4:A:@ pG6?F6 7C@> up$ !C@A6CE:6D {{r @7 t5:?2[ |:??6D@E2[ E@ $E6G6? p] uC:6?5D9F9 @7 $2G286[ |:??6D@E2] Sbfd[d__] "F:E 4=2:> 5665^4@CA@C2E:@? E@ >6>36C]k^Am
kAm%@H? @7 sC2A6Ck^Am
kAmf`hc} qC@25H2J #@25 7C@> |2EE96H $2>>@?D @7 !2C< u2==D E@ r2C= v] 2?5 |2C:2 s] uC656C:4< @7 |:=H2F<66] Saa[ed_] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 t586H2E6Ck^Am
kAm(@@552=6 #@25 7C@> up$ {{r @7 $2G286[ |:??6D@E2[ E@ qC25=6J 2?5 {:D2 %C22D6E9 @7 q:C49H@@5] Sa[___] "F:E 4=2:> 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`aaf} t28=6 u@C6DE {2?6 7C@> #@?2=5 w] 2?5 $FD2? s] {:?56>2?? @7 s2G6?A@CE[ x@H2[ E@ #@36CE y] $49C@656C #6G@423=6 %CFDE @7 s2G6?A@CE] Sd_[___] "F:E 4=2:> 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm#2:?:?8 %C66 #@25 7C@> up$ !C@A6CE:6D {{r @7 t5:?2[ |:??6D@E2[ E@ $E6G6? p] uC:6?5D9F9 @7 $2G286[ |:??6D@E2] Sea[g__] "F:E 4=2:> 5665^7C@> 4@CA@C2E:@? E@ >6>36C]k^Am
kAm%@H? @7 w2JH2C5k^Am
kAm`e_da w:89H2J eb x?5:2?9625 r@>>F?:EJ p4E:@? p86?4J @7 {25JD>:E9 E@ $|| !C@A6CE:6D {{r @7 w2JH2C5] Saeh[b__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmr9:AA6H2 %C2:= 7C@> #:4<J {] w2== @7 w2JH2C5 E@ |6=7@C5 y] '2? (6J @7 w2JH2C5] S`g_[___] {2?5 4@?EC24E^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_deb} }2>6<28@? %C2:= 7C@> #:492C5 #] ~DE6C>2? 2?5 |2CJ r] ~DE6C>2? s64=2C2E:@? @7 %CFDE @7 w2JH2C5 E@ $2?5C2 {] {6DD2C5 @7 w2JH2C5] S`g[h__] %CFDE E@ 36?67:4:2CJ]k^Am
kAm%@H? @7 wF?E6Ck^Am
kAmhccf} ~DAC6J #@25 7C@> t5H2C5 r] s6=2A@CE6 x' @7 %F=D2[ ~<=29@>2[ E@ t=:K236E9 {] $EC6J @7 (:??6328@] Scf[c__] "F:E 4=2:> 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 {6?C@@Ek^Am
kAm~=D@? #@25 7C@> #@36CE (] q6C8F> @7 w2JH2C5 E@ y2?:D z] q6C8F> @7 w2JH2C5] Sab[___] uC@> 56462D65 DA@FD6 E@ DFCG:G:?8 DA@FD6^;@:?E @H?6C]k^Am
kAm~=D@? #@25 7C@> y2?:D z] q6C8F> @7 w2JH2C5 E@ #2?5J {] tJE496D@? @7 w2JH2C5] Sd_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`f__g( sF4< !@?5 #@25 7C@> #FDD6== p] vCF33D @7 w2JH2C5 E@ s2?:6= !] 2?5 qC6?52 z] !] vCF33D @7 xC@? #:G6C[ |:49:82?] S`dh[h__] {2?5 4@?EC24E^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmtH:8 {2?6 7C@> %9@CA !C@A6CE:6D {{r @7 t56? !C2:C:6[ |:??6D@E2[ E@ |2C< 2?5 p?? $:>@?D6? ~DH@@5 @7 $9@C6H@@5[ |:??6D@E2] Shc[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm``gcd w2CA6C #@25 7C@> u656C2= w@>6 {@2? |@CE8286 r@CA@C2E:@? @7 r2CC@==E@?[ %6I2D[ E@ #2?5J s] #@F9@77 @7 w2JH2C5] Sgg[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`de_e$ y@==J u:D96C>2? #@25 7C@> #@D6 zF3:2< @7 uC2?<=:? E@ y@9? #] zF3:2< @7 uC2?<=:?] Sdg[ed_] s6462D65 H:76 E@ 9FD32?5]k^Am
kAmw:89H2J eb 7C@> #@36CE $] !6?5=6E@? @7 w2JH2C5 E@ $92?6 2?5 p>36C !@AA6 @7 w2JH2C5] Sb[d__] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`de_e$ y@==J u:D96C>2? #@25 7C@> y@9? #] zF3:2< @7 |6?@>@?66 u2==D E@ p?E9@?J y] zF3:2< @7 qFC=:?8E@?] Sdg[ed_] s6462D65 72E96C E@ 36?67:4:2C:6D]k^Am
kAm%@H? @7 #25:DD@?k^Am
kAm``_db( r6>6E6CJ #@25 7C@> r:E:K6?D r@>>F?:EJ u656C2= @7 t2F r=2:C6 E@ vC68 p=4@6 @7 (:?E6C] Sga[d__] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmy677 #] 2?5 {@C: p] $6236C8 @7 |:?@4BF2 E@ y677 #] $6236C8 2?5 {@C: p] $6236C8 #6G@423=6 %CFDE @7 |:?@4BF2] S`ff[e__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^EC2?D76C E@ 8C2?E@C’D ECFDE]k^Am
kAmw:89H2J w 7C@> r92C=6D |] z@DE<2 @7 $@FE9 q6=@:E[ x==:?@:D[ E@ pFDE:? y] 2?5 z2EJ |] |:=2?5 @7 r9:AA6H2 u2==D] S`d[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 #@F?5 {2<6k^Am
kAm(966= x?? sC:G6 7C@> y@D6A9 w] !@DE:6C @7 #@496DE6C[ |:??6D@E2[ E@ !2EC:4< p] $FK2??6 |] r@E2 @7 wF5D@?] Sh_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmff_a( |@@D6 {2<6 #@25 7C@> E96 v6?6 w6C36CE u:??6J #6G@423=6 %CFDE @7 !=2:?7:6=5[ x==:?@:D[ E@ y@9? (] qC@H? @7 w2JH2C5] S`b_[___] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_fcd( r2==292? {2<6 #@25 7C@> #@86C p] p>F?5D@? @7 w2JH2C5 E@ p>F?5D@? #6G@423=6 x?E6CG:G@D %CFDE @7 w2JH2C5] Sb`g[___] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C E@ p>F?5D@? #6G@423=6 x?E6CG:G@D %CFDE]k^Am
kAm%@H? @7 $2?5 {2<6k^Am
kAmdfcg} r2EE2:= {2?6 7C@> $E6G6? p] uC:6?5D9F9 @7 $E@?6 {2<6 E@ tC:4 s] 2?5 p>J t] (9:E6 @7 q286CDG:==6[ x?5:2?2] Sbc_[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmp==6?52=6 {2?6 7C@> up$ !C@A6CE:6D {{r @7 t5:?2[ |:??6D@E2[ E@ $E6G6? p] uC:6?5D9F9] Shd[c__] "F:E 4=2:> 5665^4@CA@C2E:@? E@ >6>36C]k^Am
kAmw2> {2<6 {2?6 7C@> up$ !C@A6CE:6D {{r @7 t5:?2[ |:??6D@E2[ E@ $E6G6? p] uC:6?5D9F9 @7 $2G286[ |:??6D@E2] S`g[h__] "F:E 4=2:> 5665^7C@> {{r E@ >6>36C]k^Am
kAmeade} (9:E67:D9 {2<6 {2?6 7C@> z6??6E9 'CE:D %CFDE @7 |6D2[ pC:K@?2[ E@ uC2?< 'CE:D @7 $E@?6 {2<6 Sb_d[___] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 $A:56C {2<6k^Am
kAms:4<DJ #@25 7C@> }@C5:4 #:586 @7 $66=6J {{r @7 w2JH2C5 E@ %:86C r2E }@CE9 {{r @7 w2JH2C5[ |:??6D@E2] Sa__[___] "F:E 4=2:> 5665^EC2?D76C 36EH66? {{r$]k^Am
kAm`age`} |FCA9J q@F=6G2C5 7C@> (:==:2> y] u6EK?6C @7 w2JH2C5 E@ |:DEJ s] q=@4<6C @7 w2JH2C5] Sbad[h__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`abcc} $4966CD #@25 &?:E `_ 7C@> (:==:2> w] 2?5 |2C:2 vCJK:< @7 r92C=@EE6[ u=@C:52 E@ |@E96C s62C r23:?D {{r @7 {J?? r6?E6C[ x==:?@:D] Sa__[___] s665 D2E:D724E:@? @7 =2?5 4@?EC24E]k^Am
kAm!255@4< #@25 7C@> |:4926= qFC<2FD<2D @7 w2JH2C5 E@ r925 2?5 zC:DE:?2 }6=D@? @7 qJC@?[ |:??6D@E2] Sag[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 (6:C8@Ck^Am
kAm)))( w:89H2J s 7C@> |2C82C6E p] !6;<2 Wpzp |2C82C6E p==6?6 !6;<2X @7 tI6=2?5 E@ s2?:6= 2?5 p>J t] w@H6== @7 wF5D@?] Sa`[d__] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm%@H? @7 (:?E6Ck^Am
kAm'242?E =2?5 @? s@336CE #@25 7C@> y677C6J #] 2?5 !2EC:4:2 p] v6@C86 @7 tG2?DG:==6 E@ w2G6? xD=2?5 {{r @7 t2F r=2:C6] S`c[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmdg_f( $EC@> #@25 7C@> vC68@CJ #] +:6=<6 @7 w@=>6? E@ |2CE:? y6C>DE25 @7 ~DD6@] S`dh[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmw:89=2?5 pG6?F6 7C@> %:>@E9J 2?5 z2E9CJ? %F4<6C @7 #@496DE6C[ |:??6D@E2[ E@ #@86C p] q;6C<6 2?5 r@==66? p] q;6C<6 #6G@423=6 %CFDE @7 #@496DE6C[ |:??6D@E2] Sag[_d_] "F:E 4=2:> 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm':==286 @7 r@F56C2Jk^Am
kAmccgh} ~>29@ $EC66E 7C@> y2>6D w6776C>2? @7 r9:428@ E@ |2CJ w6776C>2? |4r2CE9J @7 r9:428@] Sa[f__] qC@E96C E@ D:DE6C\:?96C:E2?46]k^Am
kAm':==286 @7 #25:DD@?k^Am
kAm#2:=C@25 $EC66E 7C@> rJ?E9:2 $] 2?5 %9@>2D w] pJ5E @7 |@92G6[ pC:K@?2[ E@ y@D6A9 y] '6EFC6==2 @7 z6==6C[ %6I2D] Sb`[`hg] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm':==286 @7 (:?E6Ck^Am
kAmecge r2?6DE@CA #@25 7C@> qCF46 %:AA6EE @7 vC2?5 ':6H E@ $~$p( x?4] @7 w2JH2C5] Sfe[___] u:?2= ;F58>6?E]k^Am
kAmr:EJ @7 w2JH2C5k^Am
kAm`dfae !:?6 |625@HD {2?6 7C@> E96 6DE2E6 @7 $E2?=6J $2=J6CD Wpzp $E2?=6J t] $2=J6CDX @7 (2F<6D92 E@ !2EC:4:2 |] z2C2D %CFDE @7 w2JH2C5] S`ac[d__] ~C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_df_ |2:? $EC66E 7C@> |F?529=\q=2D6?2 %CFDE @7 w6C3DE6C E@ s2? $<@H U2>Aj r@>A2?J {{r @7 (6DE u2C8@[ }@CE9 s2<@E2] S`dd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_cf` {2<6H@@5 sC:G6 7C@> |:496==6 |] |25:D@? @7 (6==:?8E@?[ u=@C:52[ E@ v2CCJ y] 2?5 *G@??6 |] !2=76 @7 |2A=6H@@5[ |:??6D@E2] S`dd[___] (2CC2?EJ^4@?5@ 5665^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAm`_d_f w2JH2C5 $9@C6D sC:G6 R`d 7C@> #:492C5 #] ~DE6C>2? 2?5 |2CJ r] ~DE6C>2? s64=2C2E:@? @7 %CFDE @7 w2JH2C5 E@ y@2? ~<2>@E@ @7 w2JH2C5] S`ec[b__] %CFDE E@ 36?67:4:2CJ]k^Am
kAm`ddfe w:89H2J eb 7C@> #:46 {2<6 !C:?E6CJ x?4] @7 #:46 {2<6 E@ y2>:6 y] !C:?4:A6 @7 w2JH2C5] Sa__[___] {2?5 4@?EC24E^@C:8:?2= D2=6]k^Am
kAmk6>mx?7@C>2E:@? 6IEC24E65 7C@> E96 (:D4@?D:? s6A2CE>6?E @7 #6G6?F6 52E232D6 7@C C62= 6DE2E6 EC2?D76CD 7C@> y2?] `g\aa[ a_a`]k^6>mk^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.