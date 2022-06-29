Town of Bass Lake
13643 Rand Road from Kenneth W. and Janice Tameling of Lombard, Illinois to Tameling Family Trust of Lombard, Illinois. $378,100. Quit claim deed/conveyance to grantors trust.
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