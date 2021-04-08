Town of Bass Lake
16017W Savitski Road from Robert L. and Mary E. Krause of Hayward to David L. and Debra J. Petrouske of Hayward. $185,000. Warranty/condo deed/original sale.
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