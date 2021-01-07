Town of Bass Lake
Wonder Avenue from James L. Murphy of Black River Falls to Amber L. Murphy of Merrillan. $750. Quit claim deed/gift.
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