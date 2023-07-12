Town of Bass Lake
W Circle Road from Charlene R. Jones of Hayward to Jones Trust of Hayward. $511,700. Grantor trust.
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