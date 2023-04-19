Town of Bass Lake
Vacant land on Secluded Trail from Gregory D. Klein of Hayward to Christopher J. Gryskiewicz and Molly M. Gryskiewicz Living Trust of Bloomington, Minnesota. $125,000. Warranty/condo deed/original sale.
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